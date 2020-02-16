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Рецепт ситної угорської страви на обід та вечерю

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Традиційна страва угорської кухні з м'яса, копченостей, квасолі і овочів називається "Боб левеш", і являє собою густий ситний суп.

FoodOboz пропонує скуштувати цю наваристу першу страву, яка завдяки своїм складовим стане прекрасним повноцінним обідом або вечерею.

Традиційно Боб левеш вариться на свинині з додаванням прянощів.

Інгредієнти для супу Боб левеш

Інгредієнти для супу Боб левеш

Спробувавши одного разу цей густий і апетитний суп, він неодмінно стане одним з ваших улюблених.

Крім того, перевагою такої угорської страви є те, що готується вона дуже просто і досить швидко.

Покроковий рецепт супу читайте за посиланням: Боб левеш.

Боб левеш

Боб левеш

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