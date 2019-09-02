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Рецепт самого смачного супу харчо

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Одним з класичних варіантів перших страв є грузинський суп харчо, - ситний, пряний, наваристий і ароматний, він обов'язково сподобається вашим близьким.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам перевірений рецепт його приготування.

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Рецепт найсмачнішого борщу

Варто зауважити, що харчо готується досить довго і вимагає знання ряду нюансів, щоб він вийшов максимально смачним, - проте, всі витрати часу та сил більш ніж виправдані.

Трохи гострий, насичено-м'ясний смак страви буде як ніколи до речі прохолодними осінніми вечорами.

Повний список інгредієнтів і докладний рецепт приготування супу харчо з фотографіями процесу дивіться за цим посиланням.

Рецепт самого смачного супу харчо

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт найкращої м'ясної страви з помідорами.

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