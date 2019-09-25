Рецепт найсмачнішого домашнього майонезу

Один з найпопулярніших соусів в світі – майонез – має загадкову історію.

За однією з версій, французький герцог Рішельє, проживаючи в столиці іспанського острова Менорка, попросив кухаря приготувати нову страву. Винахідливий кулінар збив яйця з рослинним маслом і приправив цю суміш сіллю і прянощами.

Смачній соус назвали "майонезом", в честь міста Маон. На самій Менорці майонез називається salsa mahonesa, що в перекладі означає маонскій соус.

Також є думка, що слово походить від старого французького "moyeu", яке, серед іншого, означало жовток.

Як би там не було, смак магазинного майонезу далекий від того, яким повинен бути цей чудовий соус.

FoodOboz рекомендує приготувати його вдома з невеликої кількості інгредієнтів.

Докладний рецепт з фото читайте за цим посиланням: Доманшій майонез.

Доманшій майонез

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