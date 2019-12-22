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Рецепт простого оригінального салату на Новий рік 2020

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На будь-якому святковому столі з нагоди Нового року 2020 доречні різномасті багатошарові салати.

FoodOboz пропонує рецепт незвичайного салату "Соняшник" з кукурудзою.

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Рецепт неймовірно смачної закуски на Новий рік 2020

Відзначимо, що для приготування такої страви потрібно всього близько півгодини часу і досить прості доступні продукти.

Курка як м'ясна складова, трохи грибів, яєць, овочі, приправи і соус - все це разом дає дивовижний смак, цікавий зовнішній вигляд і апетитний аромат.

Новини
Найсмачніший холодець на Новий рік 2020: простий рецепт з фото

Такий салат відмінно прикрасить святковий стіл, а також може приємно здивувати близьких і всіх гостей.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт салату "Соняшник" з фото процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт простого оригінального салату на Новий рік 2020

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового салату з рисом і печінкою тріски на свято.

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