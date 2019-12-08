Рецепт простого, але ефектного салату на Новий рік 2020

Серед усіх святкових салатів одним з найбільш простих, але апетитних і смачних можна назвати салат "Кучугури".

FoodOboz пропонує класичний рецепт його приготування.

Відзначається, що для цієї страви потрібні відварені овочі, яйця, курочка і твердий сир, - всі інгредієнти досить бюджетні та доступні.

Назву "Кучугури" салат отримав завдяки посипанню з тертого сиру, яка покриває всю іншу масу. Всього на приготування його потрібно менше півгодини, через що страву зручно готувати як на свято, так і на кожен день.

Весь список продуктів, покроковий рецепт і секрети приготування салату "Кучугури" з фото і відео дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт фантастичного салату з буряком на свято і кожен день.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!