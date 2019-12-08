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Рецепт приголомшливої закуски з фиршем на свято

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Важко уявити собі повноцінний святковий стіл на багато персон без хоча б парочки блюд з закусками.

FoodOboz пропонує оригінальний рецепт бубликів з фаршем.

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Відзначається, що таке блюдо може здорово здивувати ваших гостей, оскільки не поширене, але дуже апетитне.

Так, ми пропонуємо вам запекти звичайні молочні бублики з фаршем, цибулею і тертим сиром, - в результаті вийде дуже смачна солона закуска при мінімальних витратах часу і сил.

Простий покроковий рецепт і секрети приготування бубликів з фаршем з фотографіями процесу дивіться за цим посиланням.

Рецепт приголомшливої закуски з фиршем на свято

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливих кручеників з фаршу на швидку руку.

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