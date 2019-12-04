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Рецепт приголомшливої закуски на свято

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Жоден святковий стіл не може вважатися повним або вдалим без різномастих видів закусок.

Сьогодні FoodOboz пропонує вам рецепт відмінних канапе з лососем.

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Зауважимо, що для приготування таких закусок потрібні лічені хвилини, при тому, що виглядають вони просто приголомшливо, відмінно пахнуть і такі смачні, що припадуть до смаку навіть самим вибагливим їдокам.

Але перед приготуванням, швидше за все, доведеться прогулятися в магазин.

Дивіться повний список необхідних продуктів і покроковий рецепт канапе з лососем з фотографіями процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт приголомшливої закуски на свято

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати приголомшливий салат з печінкою тріски і кукурудзою.

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