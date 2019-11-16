Рецепт приголомшливо смачної страви з фаршем

Початок холодів підштовхує заміщати частину овочів в раціоні більш ситними стравами з фаршу.

FoodOboz пропонує рецепт французьких м'ясних брізолі.

Відзначається, що брізолі за фактом є котлетами, обсмажені в яйці.

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Вони дуже просто готуються, але, при цьому, виходять досить ніжними, смачними, апетитними на вигляд, завдяки чому гідні бути не тільки на повсякденній трапезі, але і зайняти місце на святковому столі.

Брізолі відмінно підходять на сніданок, але зійдуть і на інші прийоми їжі. Приготування їх для всієї родини займе всього півгодини часу. А з продуктів потрібен м'ясний фарш, яйця, трохи молочних продуктів і спеції.

Дивіться пропорції продуктів і покроковий рецепт брізолі з фаршу за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з квасолі.

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