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Рецепт повітряних оладок на сироватці

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Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких неймовірно смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування повітряних оладок на сироватці.

Не секрет, що в багатьох сім'ях дуже люблять готувати на сніданок оладки. Справжня домашня страва виходить неймовірно смачною, а з приготуванням оладок впорається практично будь-яка господиня. Тісто для оладок в більшості випадків готують з додаванням соди, кефіру або сметани.

Рецепт повітряних оладок на сироватці

Ми пропонуємо вам приготувати оладки на сироватці – швидший варіант, ніж у випадку з дріжджовим тестом. Оладки вийдуть по-справжньому м'якими і повітряними.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом приготування смачних оладок на сироватці за наступним посиланням.

Раніше ми ділилися зі своїми читачами рецептом приготування оладок на воді.

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