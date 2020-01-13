Рецепт оригінального святкового салату

Незвичайний і дуже смачний салат з шинкою, сиром і омлетом стане головною родзинкою святкового меню.
Крім того, ця страва виглядає апетитно і не банально.
Основою салату є порізаний у вигляді соломки омлет. У поєднанні з шинкою, сиром і овочами виходить ситна закуска, яку обов'язково оцінять гості і швидко розметуть її зі столу.
Як приготувати цю страву, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Салат з омлетом і шинкою.
Салат з омлетом і шинкою
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