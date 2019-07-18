Рецепт окрошки, яка приведе у захват і близьких, і гостей

Мабуть, найбільш популярною літньою холодною стравою в багатьох сім'ях є окрошка. Приготування холодного супу з таким інгредієнтом як сьомга особливо порадує ваших гостей.

Кожна господиня знає, як зробити смачну і ароматну класичну окрошку, однак насправді існує безліч варіантів приготування цієї страви. Один з них – окрошка з сьомгою.

Така окрошка менш калорійна, але відмінно втамовує голод, а також має гарний і апетитний вигляд, насичений неймовірним балансом кольорів.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з покроковим рецептом і необхідними інгредієнтами для приготування окрошки з сьомгою за наступним посиланням.

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