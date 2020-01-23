Рецепт незвичайного, але дуже смачного салату

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких незвичайною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт салату з яловичого серця.

Не секрет, що салати часто роблять з курячого філе або іншого м'яса, часто ігноруючи яловиче серце. Причому даремно, бо воно багате вітамінами, мікроелементами і неймовірно корисне для людського організму.

Ваш салат чудово підійде для тих, хто дотримується здорового харчування. Варіативність калорійності страви в цілому буде залежати від того, чим ви його вирішите заправити – майонезом або сметаною.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на наш детальний покроковий рецепт приготування смачного салату з яловичого серця за наступним посиланням.

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