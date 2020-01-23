Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт незвичайного, але дуже смачного салату

707
Читати матеріал російською

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких незвичайною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт салату з яловичого серця.

Рецепт незвичайного, але дуже смачного салату

Не секрет, що салати часто роблять з курячого філе або іншого м'яса, часто ігноруючи яловиче серце. Причому даремно, бо воно багате вітамінами, мікроелементами і неймовірно корисне для людського організму.

Ваш салат чудово підійде для тих, хто дотримується здорового харчування. Варіативність калорійності страви в цілому буде залежати від того, чим ви його вирішите заправити – майонезом або сметаною.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на наш детальний покроковий рецепт приготування смачного салату з яловичого серця за наступним посиланням.

Читайте також:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы