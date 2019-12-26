Рецепт неймовірно смачної і простої страви з картоплею

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких новою цікавою стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт катлами з картоплею.

Катлама – це дуже смачна страва узбецької, кримськотатарської, татарської та башкирської національної кухні. Найчастіше корж їдять руками без використання столових приладів.

Готують катламу на сковороді або духовці, а начинка страви може бути різноманітною – починаючи від фаршу і сиру, закінчуючи картоплею із зеленню.

Апетитна і смачна страва неодмінно стане справжньою окрасою вашого святкового столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування катлами з картоплею за наступним посиланням.

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