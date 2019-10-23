Рецепт неймовірно смачного минтая в клярі в духовці

У будь-яку пору року неймовірно смачною, корисною і доречною залишається риба в клярі.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати приголомшливий минтай в духовці.

Відзначається, що знадобиться всього близько півгодини безпосередніх витрат за часом і ще близько 20 хвилин на випікання.

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Минтай в клярі можна подати як на вечерю для своєї родини, так і пригостити ним гостей. Дивовижно смачна риба доведеться впору навіть для святкового столу.

Готову страву можна доповнити практично будь-якими овочами, густо прикрасити зеленню, після чого подавати гарячою, - так вона найбільш смачна.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт приготування минтая в клярі в духовці за цим посиланням.

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