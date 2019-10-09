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Рецепт неймовірно смачного какао на воді

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Якщо ви не знаєте, чим замінити чай або каву, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування дуже смачного какао на воді.

Існує безліч варіацій приготування какао, проте ключовим інгредієнтом в будь-якому випадку залишається какао-порошок. Категорично не рекомендуємо економити на даному продукті, адже від його якості залежить смак вашого напою.

Рецепт неймовірно смачного какао на воді

Ми пропонуємо вам зробити какао за найпростішим рецептом, для цього потрібно заздалегідь придбати какао-порошок, цукор і воду.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачного какао на воді за наступним посиланням.

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