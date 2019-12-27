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Рецепт неймовірно смачного холодцю

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Важко уявити собі новорічні свята і великі сімейні застілля з цього приводу без такої страви як холодець.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати його просто неймовірно смачно.

Відзначається, що є величезний вибір варіантів смачного холодцю, і в багатьох сім'ях є свої улюблені рецепти, але ніколи не буває зайвим урізноманітнити святковий стіл.

Якщо ж ви проти холодцю на Новий рік Щура, дивіться нашу добірку інших вдалих рецептів на свято

Холодець ми пропонуємо приготувати з суміші свинини і яловичини, з овочами і спеціями, щоб він вийшов максимально наваристим, апетитним, ароматним і смачним.

Покроковий рецепт, тонкощі і секрети приготування смачного холодцю з фото дивіться за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачного холодцю

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт простого, але дуже смачного десерту на свято і кожен день.

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