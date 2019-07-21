Рецепт неймовірно смачних млинців з кабачків

З молодих літніх кабачків можна приготувати дуже велику кількість смачних і корисних страв.
SmakOobozrevatel знайшов простий рецепт кабачкових млинців, їх обов'язково варто скуштувати.
Дотримуючись всіх пропорцій ви отримаєте дивовижну закуску, яка стане як прикрасою святкового столу, так і смаколиком до сімейної вечері.
Півкілограма кабачків потрібно подрібнити із зеленню, перемішати з молоком, яйцями і борошном, і посмажити у вигляді млинців на добре розігрітій сковороді.
Щоб отримати млинці яскравого зеленого кольору, використовуйте замість звичайних кабачків - сорт цукіні.
Докладний покроковий рецепт цієї сезонної страви читайте за посиланням: Млинці з кабачків
Такі кабачкові млинчики слід подавати на стіл зі сметанним соусом. Смачного!
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