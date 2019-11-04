Рецепт напрочуд смачної страви з гарбузом і буряком

У міру поступового зникнення яскравих фарб в осінню пору саме час активно вносити в меню яскраві овочеві салати.
FoodOboz пропонує рецепт вітамінного гарбузово-бурякового салату.
Відзначається, що, хоча об'єднання таких овочів як буряк і гарбуз дещо оригінальне і незвичне, це блюдо однозначно варто спробувати всім.
Салат виходить дуже смачним, легким, корисним і поживним, при цьому, має яскравий апетитний зовнішній вигляд і гідний не тільки повсякденної трапези, але і зайняти місце на святковому столі.
Якщо для нього заздалегідь відварити буряк і запекти гарбуз, то на процес приготування самого салату потрібні лічені хвилини.
Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт салату з гарбузом і буряком за цим посиланням.
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