Рецепт напрочуд смачної страви з гарбузом і буряком

У міру поступового зникнення яскравих фарб в осінню пору саме час активно вносити в меню яскраві овочеві салати.

FoodOboz пропонує рецепт вітамінного гарбузово-бурякового салату.

Відзначається, що, хоча об'єднання таких овочів як буряк і гарбуз дещо оригінальне і незвичне, це блюдо однозначно варто спробувати всім.

Новини Рецепт чудового грузинського салату

Салат виходить дуже смачним, легким, корисним і поживним, при цьому, має яскравий апетитний зовнішній вигляд і гідний не тільки повсякденної трапези, але і зайняти місце на святковому столі.

Якщо для нього заздалегідь відварити буряк і запекти гарбуз, то на процес приготування самого салату потрібні лічені хвилини.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт салату з гарбузом і буряком за цим посиланням.

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