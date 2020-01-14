Рецепт найсмачнішої ситної запіканки з овочами і м'ясом

На приготування чудової овочевої запіканки з м'ясом потрібно мінімум часу.
З нехитрого набору продуктів виходить чудова ситна страва на обід або вечерю.
Ще один плюс такої запіканки – вона дуже смачна і в холодному і в гарячому вигляді.
Крім овочів, потрібні яйця, зелень і близько 500 грамів м'ясного фаршу на ваш смак.
Продукти для запіканки
Детальний рецепт цієї ароматної і корисної страви читайте за посиланням: Овочева запіканка з м'ясом.
Готується вона близько 1 години в духовці. Але можна використовувати і мультиварку, смак запіканки все одно буде відмінний!
Овочева запіканка з м'ясом
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