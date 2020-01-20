Рецепт найсмачнішої начинки для млинців

Звичайні тонкі млинці перетворюються на ситну і казково смачну страву, якщо загорнути в них начинку.

FoodOboz знайшов найкращий рецепт молочних млинців з куркою і грибами в сметанному соусі.

При приготуванні тіста радимо додати у нього ложку крохмалю, це зробить млинці ажурними. А для начинки важливо, щоб інгредієнти були дрібно порізані.

Детальний рецепт цієї страви читайте за посиланням: Млинці з куркою і грибами.

Млинці з куркою і грибами

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