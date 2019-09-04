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Рецепт найсмачнішої азербайджанської страви з баклажанами

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Якщо ви дотримуєтеся особливого раціону харчування або тимчасово не вживаєте м'ясо, рекомендуємо звернути увагу на рецепт чихиртми з баклажанами.

Рецепт найсмачнішої азербайджанської страви з баклажанами

Найчастіше тим людям, які не їдять м'ясо, дуже важко знайти рецепти по-справжньому смачних і корисних страв, які містять потрібні для здорового функціонування організму вітаміни і мікроелементи.

Ми радимо звернути увагу на таку страву, як чихиртма з баклажанами – різновид азербайджанської чихиртми, у якій замість курячого м'яса основним інгредієнтом виступають саме баклажани.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачної чихиртми з баклажанами за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, як приготувати найсмачніший салат з баклажанами і помідорами.

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