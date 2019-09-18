Рецепт найсмачнішого томатного соусу на зиму

Зі стиглих і соковитих томатів виходять неймовірно смачні і корисні соуси, які в сніжні зимові дні своїм смаком нагадуватимуть про літнє сонце і тепло.

Ароматну заготовку на зиму з томатів приготувати дуже легко.

FoodOboz пропонує заготовити на зиму найсмачніший соус з помідорів, він ідеально доповнить будь-які м'ясні або овочеві страви.

Покроковий рецепт цієї простої заготовки читайте за наступним посиланням: Томатний соус на зиму.

Якщо ви любите томати, то пропонуємо також приготувати на диво смачний суп з помідорами.

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