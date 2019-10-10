Рецепт найсмачнішого розсольнику з рисом

Однією з традиційних перших страв в Україні і Росії по праву вважається розсольник, хоч він і не всім до смаку.
FoodOboz пропонує рецепт, як гарантовано смачно приготувати його з рисом.
Відомий факт, що головною складовою розсольнику є мариновані або солоні огірки, а також туди можуть опціонально додавати розсіл.
Крім того, в першу страву обов'язково входить ще картопля і крупа, зазвичай перлова або рисова, для смаку ще додають різні спеції, овочі і м'ясо.
Ми пропонуємо приготувати суп разом з яловичиною, рисом і помідорами.
Повний список продуктів і детальний рецепт приготування розсольнику з рисом дивіться за цим посиланням на нашому сайті.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного солодкого заливного пирога на кефірі.
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