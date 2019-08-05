Рецепт найсмачніших цукатів з кавуна

Одны з найбільш корисних ласощів – цукати, можуть бути не просто смачними, а й оригінальними.

Obozrevatel Smak пропонує здивувати своїх близьких цукатами з кавунів. Зробити такі незвичні цукати зовсім нескладно, а смак цього смаколика запам'ятається всім надовго. І швидше за все, стане улюбленим десертом.

Ніжні, прозорі, солодкі і апетитні шматочки не залишать нікого байдужими.

Такі цукати часто посипають цукровою пудрою, але можна обійтися і без неї.

Щоб приготувати такий десерт не потрібно багато інгредієнтів. Детальний опис рецепта з фото шукайте за цим посиланням: Цукати з кавуна.

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