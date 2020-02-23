Рецепт найсмачніших млинців на молоці та начинки для них

Ніжні тонкі млинці на молоці – класична страва, улюблена багатьма.

У приготуванні млинців немає нічого складного, і якщо при замішуванні тіста дотримуватися пропорціЇ між молоком і яйцями, то смажити і перевертати їх буде дуже легко.

Важливим моментом є те, що всі продукти повинні бути кімнатної температури, а готовому тісту потрібно дати 30 хвилин "відпочити" перед смаженням.

Детальний рецепт ідеальних млинців на молоці читайте в рецепті FoodOboz за цим посиланням: Млинці на молоці.

Млинці на молоці

Готові млинці можна відразу ж подавати на стіл, але ще смачнішими вони будуть з різними начинками. Ось варіанти найпростіших і швидких начинок для тонких млинців:

Млинці з куркою і грибами

Млинці з куркою і грибами

Млинці з м'ясом

Млинці з м'ясом

Млинці з сиром

Млинці з сиром

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