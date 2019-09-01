Рецепт найсмачніших квашених баклажанів

Дуже смачні квашені баклажани відносяться до числа низькокалорійних страв.
Крім того, в баклажанах міститься клітковина, а ще - антиоксиданти і флавоноїди, магній, калій та інші важливі мікроелементи, тому така закуска ще й дуже корисна для здоров'я.
Obozrevatel Smak пропонує заквасити баклажани за перевіреним простим рецептом, який не потребує зусиль.
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Такі баклажани потрібно заправити часником зі спеціями, нафарширувати овочами і дати їм час для заквашування.
Про те, як правильно приготувати найсмачнішу часникову закуску, читайте за цим посиланням: Квашені баклажани.
Найсмачніші квашені баклажани
Крім того, пропонуємо приготувати з баклажанів незвичайний, але дуже простий середземноморський салат.
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