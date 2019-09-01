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Рецепт найсмачніших квашених баклажанів

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Дуже смачні квашені баклажани відносяться до числа низькокалорійних страв.

Крім того, в баклажанах міститься клітковина, а ще - антиоксиданти і флавоноїди, магній, калій та інші важливі мікроелементи, тому така закуска ще й дуже корисна для здоров'я.

Obozrevatel Smak пропонує заквасити баклажани за перевіреним простим рецептом, який не потребує зусиль.

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Такі баклажани потрібно заправити часником зі спеціями, нафарширувати овочами і дати їм час для заквашування.

Про те, як правильно приготувати найсмачнішу часникову закуску, читайте за цим посиланням: Квашені баклажани.

Найсмачніші квашені баклажани

Найсмачніші квашені баклажани

Крім того, пропонуємо приготувати з баклажанів незвичайний, але дуже простий середземноморський салат.

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