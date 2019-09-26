Рецепт найсмачніших картопляних оладок

Чудовою ідеєю для прохолодного осіннього сніданку можуть стати ніжні, повітряні і дуже смачні оладки, серед способів приготування яких є варіант на будь-який смак.

FoodOboz пропонує простий рецепт оладок з картоплі.

Відзначається, що часто картопляними оладками називають деруни, однак, є все ж деякі відмінності в процесі приготування страв.

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Крім того, оладки з картоплі за нашим рецептом готуються разом з сиром, і за бажанням в них можна додавати кілька варіантів начинки, що дає можливість підлаштовувати смак страви відповідно до власних уподобань.

Для приготування смачного і ситного сніданку для всієї родини потрібно всього трохи продуктів і близько 30 хвилин часу.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування картопляних оладок за цим посиланням.

Якщо ж ви більше полюбляєте звичайні деруни, пропонуємо вам підбірку наших рецептів, як дуже легко і просто приготувати:

Нагадаємо, також раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати дуже смачні дієтичні оладки з кабачків.

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