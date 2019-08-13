Рецепт найсмачніших дерунів

Однією з традиційних страв української кухні є деруни, які при всій простоті свого приготування все ж вимагають знання деяких секретів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам простий рецепт приготування дерунів з картоплі.

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Зауважимо, що вся привабливість дерунів полягає в тому, що їх можна приготувати за лічені хвилини з доступних інгредієнтів, не витрачаючи при цьому багато часу і сил.

При бажанні їх можна доповнювати будь-якими додатковими інгредієнтами, щоб смак став більш цікавим, але і самі по собі, в класичному вигляді, вони прекрасні і як самостійне блюдо, і як доповнення до м'яса.

Дивіться детальний рецепт з фото і секретами приготування дерунів за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати смачний салат зі смаженими баклажанами.

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