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Рецепт найсмачніших биточків по-французьки

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У будь-яку пору року не буде зайвим побалувати рідних таким ніжним блюдом як биточки.

FoodOboz пропонує рецепт, як легко і швидко приготувати їх з курки по-французьки.

Відзначається, що традиційно биточки готуються саме з курки, інше м'ясо використовувати можна, але тоді вони вийдуть не такими ніжними.

Найбільш поширені такі котлетки саме в Україні.

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Биточки як правило готують на сковороді, але при приготуванні по-французьки в духовці вони виходять більш смачними і корисними, - при цьому, це займе менше години часу.

Повний список необхідних продуктів і покроковий рецепт биточків по-французьки дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Рецепт найсмачніших биточків по-французьки

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приготування найсмачніших картопляних оладок.

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