Рецепт надсмачної кавказької страви з баклажанами

Пропонуємо приготувати дуже смачну кавказьку страву Хашлама з яловичиною і баклажанами.

Батьківщиною цієї страви часто називається Грузія, але у Вірменії готові з цим посперечатися.

Точно можна стверджувати одне – ця страва нікого не залишає байдужим, вона дуже популярна у всьому регіоні і також полюбилося туристам.

Щоб приготувати смачну хашламу, потрібно набратися терпіння і тушкувати м'ясо з овочами близько двох годин, саме тоді вийде традиційне блюдо. Але повірте, очікування того варті!

А сама закладка продуктів в ємність для гасіння займає зовсім небагато часу.

Як приготувати цю ситну і корисну страву читайте за посиланням: Хашлама з баклажанами і яловичиною.

Хашлама з баклажанами і яловичиною

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