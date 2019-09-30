Рецепт надсмачного кексу з гарбуза

Дуже легкий в приготуванні та оригінальний, і при цьому корисний кекс виходить з гарбуза.

Цей сезонний осінній десерт дуже популярний у США і тепер його слава дісталася і до нас.

Якщо ви жодного разу не готували такі ласощі, то це неодмінно потрібно виправити.

Рецепт гарбузового кексу дуже простий, а після випічки його можна прикрасити будь-якою глазур'ю, кремом або цукровою пудрою на ваш смак.

Про те, як правильно приготувати страву, яка обов'язково всім сподобається, читайте в покроковому рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Гарбузовий кекс.

Також FoodOboz пропонує приготувати незвичайні, смачні і дуже красиві гарбузові булочки, смак яких приємно здивує.

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