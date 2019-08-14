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Рецепт на диво смачної страви з кабачків

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У розпал літнього сезону овочів однією з актуальних і неймовірно корисних страв можна назвати запіканку з кабачків.

OBOZREVATEL.Smak пропонує рецепт, як швидко і просто приготувати цю страву.

Кабачки відомі як багаті вітамінами і клітковиною, низькокалорійні овочі, які невибагливі у вирощуванні, через що в розпал сезону їх дуже багато.

Тому їх активно використовують для приготування як в якості самостійної страви, так і в рагу, оладках, млинцях, пирогах, консервації на зиму і, звичайно ж, запіканці, в якій вони набувають дуже цікавого смаку.

Дивіться повний список інгредієнтів і якісний покроковий рецепт приготування запіканки з кабачків за цим посиланням.

Рецепт на диво смачної страви з кабачків

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як швидко і смачно приготувати млинці з кабачків.

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