Рецепт казково смачної риби, запеченої у духовці

Звичайна риба може бути неймовірно смачною, якщо замаринувати її правильно і запекти разом з овочами.

FoodOboz знайшов простий й одночасно оригінальний рецепт приготування риби в духовці. Така страва припаде до смаку всім без винятку!

Щоб рибка вийшла соковитою і смачною, її слід окремо замаринувати в соняшниковій олії з сіллю і спеціями.

Після цього викласти в широку форму на подушку з овочів.

Підготовка до запікання забере у вас лічені хвилини, після чого потрібно буде відправити рибку в духовку на 40-50 хвилин.

Готова страва виходить ситною, смачною та корисною. Її детальний відеорецепт доступний за посиланням: Риба з овочами в духовці. Смачного!

Риба з овочами

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