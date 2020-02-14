Рецепт казково смачної риби, запеченої у духовці

Звичайна риба може бути неймовірно смачною, якщо замаринувати її правильно і запекти разом з овочами.
FoodOboz знайшов простий й одночасно оригінальний рецепт приготування риби в духовці. Така страва припаде до смаку всім без винятку!
Щоб рибка вийшла соковитою і смачною, її слід окремо замаринувати в соняшниковій олії з сіллю і спеціями.
Після цього викласти в широку форму на подушку з овочів.
Підготовка до запікання забере у вас лічені хвилини, після чого потрібно буде відправити рибку в духовку на 40-50 хвилин.
Готова страва виходить ситною, смачною та корисною. Її детальний відеорецепт доступний за посиланням: Риба з овочами в духовці. Смачного!
Риба з овочами
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