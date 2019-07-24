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Рецепт гаспачо з надзвичайно свіжим і насиченим смаком

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У теплу пору року як ніколи доречні в меню найрізноманітніші холодні перші страви, серед яких варто виділити легкий ситний томатний суп гаспачо.

На OBOZREVATEL.Smak є хороший і простий рецепт його приготування з фотографіями процесу.

Варто зауважити, що такі складові як оливкова олія, соус, часник і зелень дають супу насичений аромат і свіжий смак.

Крім того, велика кількість свіжих овочів і відсутність м'яса піде на користь організму, додасть йому вітамінів і нових сил, а також допоможе розвантажити травну систему від важкої їжі.

Повний список інгредієнтів і покрокові докладні інструкції з приготування читайте за цим посиланням.

Рецепт гаспачо з надзвичайно свіжим і насиченим смаком

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку рецептів приготування окрошки на будь-який смак.

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