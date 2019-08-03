Рецепт дуже смачної страви з кабачків

З такого овоча як кабачок можна приготувати масу приголомшливих страв, але кабачкові чіпси все одно будуть найособливішими.
OBOZREVATEL Smak пропонує простой рецепт цієї смачної і корисної закуски.
До кабачкових чіпсів підійдуть будь-які соуси, також вони ідеально доповнять м'ясні чи рибні страви.
Читайте також: Рецепт смачного рататуя з кабачків і баклажанів
Особливістю цієї закуски є те, що ви можете самостійно, на свій смак, регулювати ступінь висушеності – від хрустких до ніжних.
Для того, щоб чіпси з кабачків вийшли особливо смачними, їх слід доповнити набором особливих спецій.
Про те, як приготувати ідеальні і смачні кабачкові чіпси, читайте за цим посиланням: Рецепт чіпсів із кабачків.
кабачкові чіпси
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся