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Рецепт дуже смачної страви з кабачків

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З такого овоча як кабачок можна приготувати масу приголомшливих страв, але кабачкові чіпси все одно будуть найособливішими.

OBOZREVATEL Smak пропонує простой рецепт цієї смачної і корисної закуски.

До кабачкових чіпсів підійдуть будь-які соуси, також вони ідеально доповнять м'ясні чи рибні страви.

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Особливістю цієї закуски є те, що ви можете самостійно, на свій смак, регулювати ступінь висушеності – від хрустких до ніжних.

Для того, щоб чіпси з кабачків вийшли особливо смачними, їх слід доповнити набором особливих спецій.

Про те, як приготувати ідеальні і смачні кабачкові чіпси, читайте за цим посиланням: Рецепт чіпсів із кабачків.

кабачкові чіпси

кабачкові чіпси

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