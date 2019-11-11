Рецепт дуже смачної грузинської страви з квасолі

Відмінним білковим і поживним доповненням до сімейного раціону в холодну пору року стануть різномасті страви з квасолі.

FoodOboz пропонує простий рецепт грузинської страви лобіо.

Відзначається, що в основу можна взяти будь-яку квасолю, крім білої. Хоча класичний рецепт передбачає використання бобових однойменного сорту Лобіо, за межами історичної батьківщини страви можна дозволити собі імпровізацію.

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Крім того, знадобиться кілька видів цибулі, перець, часник і ряд приправ, які нададуть страві пікантну нотку грузинської кухні.

Щоб приготувати лобіо для всієї родини необхідно трохи більше півгодини часу, але квасолю потрібно заздалегідь замочити, щоб вона швидко розварилася і легко переварилася в ШКТ.

Повний список продуктів, їх пропорції і рецепт приготування лобіо дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового грузинського салату "Тбілісі".

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