Рецепт дуже смачної грузинської страви з квасолі

Відмінним білковим і поживним доповненням до сімейного раціону в холодну пору року стануть різномасті страви з квасолі.
FoodOboz пропонує простий рецепт грузинської страви лобіо.
Відзначається, що в основу можна взяти будь-яку квасолю, крім білої. Хоча класичний рецепт передбачає використання бобових однойменного сорту Лобіо, за межами історичної батьківщини страви можна дозволити собі імпровізацію.
Крім того, знадобиться кілька видів цибулі, перець, часник і ряд приправ, які нададуть страві пікантну нотку грузинської кухні.
Щоб приготувати лобіо для всієї родини необхідно трохи більше півгодини часу, але квасолю потрібно заздалегідь замочити, щоб вона швидко розварилася і легко переварилася в ШКТ.
Повний список продуктів, їх пропорції і рецепт приготування лобіо дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового грузинського салату "Тбілісі".
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