Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачної грузинської страви з квасолі

556
Читати матеріал російською

Відмінним білковим і поживним доповненням до сімейного раціону в холодну пору року стануть різномасті страви з квасолі.

FoodOboz пропонує простий рецепт грузинської страви лобіо.

Відзначається, що в основу можна взяти будь-яку квасолю, крім білої. Хоча класичний рецепт передбачає використання бобових однойменного сорту Лобіо, за межами історичної батьківщини страви можна дозволити собі імпровізацію.

Новини
Рецепт приголомшливо смачного італійського супу з цвітною капустою

Крім того, знадобиться кілька видів цибулі, перець, часник і ряд приправ, які нададуть страві пікантну нотку грузинської кухні.

Щоб приготувати лобіо для всієї родини необхідно трохи більше півгодини часу, але квасолю потрібно заздалегідь замочити, щоб вона швидко розварилася і легко переварилася в ШКТ.

Повний список продуктів, їх пропорції і рецепт приготування лобіо дивіться за цим посиланням.

Рецепт дуже смачної грузинської страви з квасолі

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового грузинського салату "Тбілісі".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы