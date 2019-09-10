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Рецепт дуже смачної болгарської страви з огірками

1.5т Читати матеріал російською

До початку холодів можна спокійно балувати своїх рідних стравами з літнього меню, зокрема, чудовим болгарським холодником під назвою таратор.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам класичний рецепт цієї страви з огірками.

Зауважимо, що таратор готується на базі кефіру, свіжих огірочків, часнику і зелені. Також в нього додають ще деякі спеції і специфічні інгредієнти для смаку.

Перевагою цієї страви перш за все є простота і швидкість її приготування, - щоб побалувати своїх рідних таким холодником, потрібно всього близько 20 хвилин часу.

Повний список необхідних продуктів, детальний рецепт і секрети приготування таратора з огірками дивіться за цим посиланням.

Рецепт дуже смачної болгарської страви з огірками

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт смачного салату з баклажанами і грибами.

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