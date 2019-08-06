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Рецепт дуже смачної балканської страви з баклажанами

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Батьківщиною такої популярного страви з баклажанів як Мусака є Балкани. Крім того, його дуже люблять на Близькому Сході.

Традиційно – мусака – це шарована страва з баклажанів і м'яса в особливому соусі.

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Існує маса варіацій мусаки, але Obozrevatel Smak пропонує приготувати класичний варіант цієї корисної, ситної і перевіреної століттями страви з простого набору інгредієнтів.

Детальний покроковий рецепт традиційної мусаки з баклажанами і м'ясом в ніжному соусі читайте за цим посиланням.

Мусака

Мусака

І не забудьте додати в мусаку зубчик часнику для того, аби отримати особливий аромат!

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