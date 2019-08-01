Рецепт дуже смачної аджики по-грузинськи

Справжня грузинська аджика готується з гострого перцю і кавказьких прянощів.

Особливістю цього гіркого і апетитного соусу є те, що він не потребує стерилізації.

Аджика – прекрасне доповнення до м'яса, картоплі, тушкованих овочів. Її можна додавати в супи і мазати тонким шаром на скибочку хліба.

Smak Obozrevatel пропонує приготувати традиційну грузинську аджику за перевіреним рецептом.

Нам знадобиться набір класичних кавказьких спецій: зіра, пажитник, базилік.

Про те, як зробити цей гострий апетитний соус читайте за наступним посиланням: Аджика по-грузинськи.

Аджика по-грузинськи

Варто пам'ятати, що в Грузії при приготуванні аджики ніколи не використовують помідори.

Пропонуємо також приготувати смачну аджику зі сливами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!