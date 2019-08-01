Рецепт дуже смачної аджики по-грузинськи

Справжня грузинська аджика готується з гострого перцю і кавказьких прянощів.
Особливістю цього гіркого і апетитного соусу є те, що він не потребує стерилізації.
Аджика – прекрасне доповнення до м'яса, картоплі, тушкованих овочів. Її можна додавати в супи і мазати тонким шаром на скибочку хліба.
Smak Obozrevatel пропонує приготувати традиційну грузинську аджику за перевіреним рецептом.
Нам знадобиться набір класичних кавказьких спецій: зіра, пажитник, базилік.
Про те, як зробити цей гострий апетитний соус читайте за наступним посиланням: Аджика по-грузинськи.
Аджика по-грузинськи
Варто пам'ятати, що в Грузії при приготуванні аджики ніколи не використовують помідори.
Пропонуємо також приготувати смачну аджику зі сливами.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!