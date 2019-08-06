Рецепт дуже смачного супу з цвітної капусти

Цвітну капусту можна не тільки смажити або запікати, також з неї виходить неймовірно смачний суп, який вважається дієтичним.

Obozrevatel Smak знайшов рецепт ідеального і ситного крем-супу з корисною цвітною капустою.

Приготувати таку першу страву дуже просто, всього лише потрібно суцвіття цвітної капусти середніх розмірів і нехитрий набір овочів і спецій.

Цвітна капуста – обов'язково має бути бути в раціоні, якщо ви турбуєтеся про правильне харчування.

Адже це джерело поживних речовин, антиоксидантів, цілого ряду вітамінів (С, К, В9, В6, В5) і важливих для організму мінералів (зокрема, калія, марганцю, магнію, заліза і фосфору).

Про те, як приготувати такий корисний і поживний овочевий суп читайте за посиланням: Суп-пюре з цвітної капусти.

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