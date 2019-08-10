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Рецепт дуже смачного салату з баклажанами

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У розпал літа в раціоні практично кожної сім'ї є цілий ряд самих різних овочевих салатів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам урізноманітнити меню, приготував дуже смачний салат з баклажанів по-корейськи.

Корейські страви широко поширені по всьому світу як пряні і оригінальні закуски.

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При цьому, якщо морква по-корейськи відома кожному і часто зустрічається, інші овочі готують рідше, хоча при приготуванні таким чином вони виходять дуже смачними і незвичайними.

Для салату з баклажанами по-корейськи необхідні, власне, баклажани, ще деякі овочі, які можна дешево купити влітку, а також набір різних спецій, зелень.

Сумарний час приготування не займе понад півтори години.

Повний перелік інгредієнтів і покроковий рецепт приготування баклажанів по-корейськи з фото дивіться за цим лінком.

Рецепт дуже смачного салату з баклажанами

Також, поки не закінчився сезон баклажанів, скористайтеся рецептами OBOZREVATEL.Smak, як приготувати:

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