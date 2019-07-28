Рецепт дуже смачного салату, який можна заготовити про запас

Цей незвичайний і оригінальний салат виходить ніжним, але при цьому ситним.

Головним інгредієнтом і першою скрипкою цієї неймовірної страви є відварні легені.

Така закуска ідеально підійде як для святкового столу так і для сімейного обіду.

Господині люблять цей рецепт за його простоту. Зазвичай такий салат з легенів розмітають дуже швидко, а готувати його слід заздалегідь, щоб складові просочилися ароматами і смаками.

Цей пікантний м'ясний салат неодмінно стане одним з ваших фаворитів.

Крім відварених особливим чином легенів знадобляться овочі.

Детальний покроковий рецепт з фото як приготувати салат з легенів шукайте за цим посиланням.

Салат з легенів

Салат можна буде заправити перевіреним магазинним майонезом, але вимогливі господині, як відомо, готують майонез самі. Про те, як правильно приготувати цей смачний домашній соус, читайте тут: Домашній майонез.

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