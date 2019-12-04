Рецепт дуже смачного салату на свято

Прикрасою будь-якого святкового столу завжди можуть стати оригінальні і нестандартні салати.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати приголомшливий салат з печінкою тріски і кукурудзою.

Відзначається, що безпосередньо приготування займає всього близько 15-ти хвилин, через що цей салат буде не в тягар навіть кулінарові початківцю, однак, доведеться заздалегідь закупити всі необхідні інгредієнти.

Всі складові страви відмінно гармонують один з одним, через що салат приємний як зовні, так і по запаху, і на смак.

Повний список продуктів, а також сам покроковий рецепт приготування салату з печінкою тріски і кукурудзою дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт оригінального новорічного десерту.

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