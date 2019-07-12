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Рецепт дуже смачного наваристого борщу з квасолею

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Є безліч варіантів приготування однієї з найпопулярніших страв української кухні як борщ, але один з найпопулярніших є борщ з квасолею.

Хоча для нього треба більше часу в порівнянні з класичним рецептом, його переваги незаперечні, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Відзначається, що можна вільно використовувати будь-які види квасолі, однак, у випадку зі свіжою знадобиться ще більше часу, оскільки її треба буде заздалегідь розмочити.

Детальний покроковий рецепт приготування борщу з квасолею з фотографіями і повним списком інгредієнтів читайте на OBOZREVATEL.Smak за цим посиланням.

Рецепт дуже смачного наваристого борщу з квасолею

Нагадаємо, що раніше публікувався рецепт цікавого, простого в приготуванні, дуже смачного і ситного салату з квасолею, яким цілком можна повноцінно замінити всю вечерю.

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