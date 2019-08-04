Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачних оладок із кабачків з сиром

519 Читати матеріал російською

Корисні і надзвичайно смачні кабачкові оладки - це одна з найулюбленіших літніх страв.

Приготувати їх дуже просто, а особливе задоволення приносить поїдання таких оладок зі сметаною.

Читайте також: Рецепт неймовірно смачного вітамінного супу з кабачків

Важливо використовувати свіжі і молоді кабачки, тоді їх не доведеться чистити, а смак готової страви буде ніжним.

Obozrevatel Smak пропонує приготувати не звичайні традиційні кабачкові оладки, а їх пікантну варіацію разом з твердим сиром.

Докладний покроковий рецепт смачних оладок з кабачків із сиром читайте за цим посиланням.

Оладки з кабачків з сиром

Оладки з кабачків з сиром

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані