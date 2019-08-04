Рецепт дуже смачних оладок із кабачків з сиром

Корисні і надзвичайно смачні кабачкові оладки - це одна з найулюбленіших літніх страв.
Приготувати їх дуже просто, а особливе задоволення приносить поїдання таких оладок зі сметаною.
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Важливо використовувати свіжі і молоді кабачки, тоді їх не доведеться чистити, а смак готової страви буде ніжним.
Obozrevatel Smak пропонує приготувати не звичайні традиційні кабачкові оладки, а їх пікантну варіацію разом з твердим сиром.
Докладний покроковий рецепт смачних оладок з кабачків із сиром читайте за цим посиланням.
Оладки з кабачків з сиром
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