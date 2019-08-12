Рецепт дуже смачних ледачих вареників

Є багато любителів свіжих домашніх вареників, але мало хто любить їх готувати через необхідність витрати великої кількості часу і сил, - в таких випадках актуальні ледачі вареники.

OBOZREVATEL.Smak пропонує рецепт сирних ледачих вареників за півгодини.

Дане блюдо є гідною альтернативою звичним класичним вареникам, і, хоча воно має дещо незвичний вид, його смакові якості залишаються на високому рівні.

Ледачі вареники можна приготувати на базі сиру, манки, яєць і цукру.

При цьому, безпосереднє приготування відбувається в мультиварці, що є незаперечним плюсом, оскільки такі вареники зберігають найбільшу кількість корисних речовин.

В кінцевому підсумку, приблизно за 30 хвилин можна досить просто і без особливих витрат отримати смачні, корисні і ситні вареники.

Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування ледачих вареників з фото дивіться за цим посиланням.

Якщо ви все ж не готові ризикувати і експериментувати з "ледачими" стравами, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував хороший рецепт дуже смачних шоколадних вареників з сиром, - для приготування знадобиться більше часу, але ви не пошкодуєте.

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