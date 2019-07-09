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Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

8.2т Читати матеріал російською

Приготовлені в духовці котлети – це не тільки дуже смачно, але і корисно, тому що вони не обсмажуються в маслі і володіють дуже корисним інгредієнтом, який робить їх соковитими.

Таким рецептом ділиться автор паблік "Оля готує", передає OBOZREVATEL. Smak.

Для приготування котлет потрібно 900 грам курячого фаршу, 2 зубчики часнику, стільки ж цибулин середнього розміру, 1 куряче яйце, 3 невеликих помідора і ¾ склянки подрібнених вівсяних пластівців.

Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

Курячий фарш разом з цибулею і часником потрібно прокрутити через м'ясорубку, додати до нього яйце, сіль і перець за смаком, а також подрібнені вівсяні пластівці.

Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

Після цього йде "чарівний", на думку автора, інгредієнт – свіжі томати: слід розрізати помідори на 4 частини і натерти порізані шматочки на тертці, щоб вийшла суміш з м'якоті томата, яку потрібно додати до фаршу.

Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

Далі фарш потрібно ретельно перемішати і дати йому настоятися протягом 15-20 хвилин, поки вівсяні пластівці вберуть томатний сік. Ліпимо котлети, у автора рецепта вийшло близько 17 штук.

Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

Розігріваємо духовку до 200 градусів, після чого відправляємо в неї котлети на 35-40 хвилин. Приблизно за 10 хвилин до кінця приготування, можна дістати котлети і помазати їх маслом для золотистого кольору, після чого назад відправити в духовку.

Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

Фокус таких котлет складається в їхньому смаку – в холодному вигляді під час їх вживання в їжу відчувається томат, а в гарячому незрозуміло, чи є серед інгредієнтів помідор.

Рецепт дуже смачних і соковитих котлет в духовці

Раніше ми ділилися з вами цікавим рецептом приготування легких котлет з баранини.

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