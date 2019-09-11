Рецепт дуже незвичайної, але смачної страви з кабачків на зиму

З молодих і корисних кабачків можна приготувати купу різних страв на будь-який смак.

Але найбільш незвичайною завжди буде кабачкове варення. Саме з кабачка, а не з ягід або фруктів, виходить дивовижний і оригінальний десерт.

Історія замовчує, хто першим став готувати таке варення, але його зростаюча популярність говорить про те, що традиційні солодощі багатьом приїлися.

Якщо ви не боїтеся кулінарних експериментів а нові смаки вас зачаровують, пропонуємо приготувати такі ласощі.

Детальний покроковий рецепт цих солодощів читайте за посиланням: Варення з кабачків.

Варення з кабачків

Також пропонуємо спробувати дуже смачне варення з гарбуза.

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