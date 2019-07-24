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Рецепт дуже незвичайних, але шалено смачних сирників

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Однією з найбільш популярних страв слов'янської кухні є сирники, їх можна посмажити як на сковороді, так і запекти в духовці.

Найчастіше багато любителів сиру асоціюють сирники з солодким ласощами, однак це далеко не так. За бажанням можна приготувати абсолютно незвичайні сирники без цукру – з адигейським сиром і зеленню.

Рецепт дуже незвичайних, але шалено смачних сирників

У тому випадку, якщо ви захочете зробити перекус на швидку руку, можна приготувати відмінно вгамовуючі голод несолодкі сирники з кропом.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вашій увазі покроковий рецепт та інгредієнти для приготування таких сирників за цим посиланням.

Також ми розповідали про кращі рецепти по-справжньому смачних сирників.

Тим часом рецептом приготування дієтичних сирників раніше поділилася фітнес-тренер Аніта Луценко.

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