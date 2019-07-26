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Рецепт дуже апетитного пирога з вишнею, який захопить близьких і гостей

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Багато з дитинства дуже люблять печені страви з тіста з начинкою, тому в сім'ях часто приділяють приготуванню пирогів особливу увагу.

Приготування пирогів на кефірі – це традиція, яка прийшла до нас з минулого. Такі пироги швидко готуються і виходять дуже смачними. Один з головних інгредієнтів – кефір – забезпечує найбільш оптимальну консистенцію тіста, а сам десерт після приготування ще довго залишається свіжим.

Рецепт дуже апетитного пирога з вишнею, який захопить близьких і гостей

Особливу увагу слід приділити приготуванню заливного пирога на кефірі з вишнею, який дуже сподобається вашій родині і гостям.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом та інгредієнтами для приготування заливного пирога з вишнею за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний яблучний пиріг на сковороді.

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